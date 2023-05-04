США заявили о непричастности к атакам дронов на Кремль

Третьего мая днем пресс-служба администрации президента России сообщила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы.

По словам представителя Белого дома, у США нет никаких данных о том, кто стоял за терактами в Москве.

В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

