США заявили о непричастности к атакам дронов на Кремль

В Белом доме заявили о непричастности США к атакам беспилотников на Кремль. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC

Прямо в сердце России: Что известно об атаке дронов на Кремль

Третьего мая днем пресс-служба администрации президента России сообщила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы.

По словам представителя Белого дома, у США нет никаких данных о том, кто стоял за терактами в Москве.

В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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