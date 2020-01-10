США передали Украине важные сведения о катастрофе «Боинга» с Иране
США передали Украине важные данные по катастрофе украинского Boeing в Тегеране. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает RT.
Министр уточнил, что президент Владимир Зеленский и он получили информацию от представителей США, в частности с руководителя посольства на Украине Кристиной Квин.
По словам Пристайко, полученные сведения будут отработаны украинскими специалистами.
Кроме того, украинский министр иностранных дел сообщил, что Зеленский в пятницу в 15:00 (16:00 мск) по этой же теме будет разговаривать с госсекретарём США Майком Помпео.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил в эфире НСН, что версия о попадании ракеты иранских ПВО в украинский «Боинг» под Тегераном не имеет под собой оснований. Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что у разведслужб Канады и стран-союзниц есть данные о том, что в пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» попала ракета класса «земля-воздух» . О тепловой вспышке в районе авиакатастрофы – возможно, ракетном пуске, – со ссылкой на свои источники сообщали и американские СМИ.
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