США передали Украине важные сведения о катастрофе «Боинга» с Иране

США передали Украине важные данные по катастрофе украинского Boeing в Тегеране. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает RT.

Министр уточнил, что президент Владимир Зеленский и он получили информацию от представителей США, в частности с руководителя посольства на Украине Кристиной Квин.