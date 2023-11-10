Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области
Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Инцидент произошел утром 10 ноября на территории Ливенского района области. Никто не пострадал.
«Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее средства РЭБ посадили в Курской области три беспилотника-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru