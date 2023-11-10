Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотный летательный аппарат в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

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Инцидент произошел утром 10 ноября на территории Ливенского района области. Никто не пострадал.

«Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее средства РЭБ посадили в Курской области три беспилотника-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская Область

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