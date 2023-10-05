Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
5 октября 202311:50
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Telegram-канал Mash пишет, что ВСУ разбомбили здание пекарни в центре города Шебекино. По информации издания, украинская сторона ведет обстрел Белгородской области из РСЗО "Град".
Кроме того, по данным Mash, прилеты по частным домам зафиксированы в пригороде Шебекино.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области, напоминает RT. Пострадала женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru