Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

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Telegram-канал Mash пишет, что ВСУ разбомбили здание пекарни в центре города Шебекино. По информации издания, украинская сторона ведет обстрел Белгородской области из РСЗО "Град".

Кроме того, по данным Mash, прилеты по частным домам зафиксированы в пригороде Шебекино.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области, напоминает RT. Пострадала женщина.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны РФБелгородская областьБеспилотникиПВО

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