Средства ПВО уничтожили 11 дронов над Калужской и Курской областями

Одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа попытались атаковать Калужскую и Курскую области. Об этом сообщает Минобороны.

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

«В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дроны уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. Так, один беспилотник сбили над Калужской областью, десять — над Курской, отмечает телеканал «360».

Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области, напоминает Ura.ru. В результате пять населенных пунктов остались без электроснабжения.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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