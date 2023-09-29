Средства ПВО уничтожили 11 дронов над Калужской и Курской областями
Одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа попытались атаковать Калужскую и Курскую области. Об этом сообщает Минобороны.
«В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дроны уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. Так, один беспилотник сбили над Калужской областью, десять — над Курской, отмечает телеканал «360».
Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области, напоминает Ura.ru. В результате пять населенных пунктов остались без электроснабжения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru