Средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем
5 января 202413:32
Дежурные средства ПВО РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в российском Минобороны.
По данным ведомства, ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря около 12:30.
Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru