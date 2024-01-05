Средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем

Дежурные средства ПВО РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в российском Минобороны.

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По данным ведомства, ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря около 12:30.

Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РакетаПВОУкраинаВСУ

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