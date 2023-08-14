Средства ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области

По его словам, в настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По представительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Позже Минобороны России подтвердило обнаружение и уничтожение беспилотников, пытавшихся атаковать Белгородскую область.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде при взрыве в жилом доме из-за попадания украинского дрона пострадала 10-летняя девочка, передает «Радиоточка НСН».

