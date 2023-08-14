Средства ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области
Российские средства ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По представительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Позже Минобороны России подтвердило обнаружение и уничтожение беспилотников, пытавшихся атаковать Белгородскую область.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде при взрыве в жилом доме из-за попадания украинского дрона пострадала 10-летняя девочка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru