Средства ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью

Российские силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В Курске дрон повредил несколько домов и административное здание

«25 сентября около 10.30 часов утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отмечает ведомство.

Киев применил беспилотник самолетного типа, его перехватили дежурные средства ПВО.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что дроны ВСУ атаковали Центральный округ столицы области и Курский район, пишет «Свободная пресса». При ударах были повреждены несколько частных домовладений и административное здание, отмечает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиКурская Область

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