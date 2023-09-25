Средства ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью
Российские силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«25 сентября около 10.30 часов утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отмечает ведомство.
Киев применил беспилотник самолетного типа, его перехватили дежурные средства ПВО.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что дроны ВСУ атаковали Центральный округ столицы области и Курский район, пишет «Свободная пресса». При ударах были повреждены несколько частных домовладений и административное здание, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru