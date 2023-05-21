Спасатели: в Забайкалье сошли с путей 12 вагонов поезда

Происшествие случилось на участке Куэнга – Карымская. По предварительной информации, пострадавших и угрозы экологии нет. При этом после схода нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов приостановлено. Задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва. Пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Также может быть задержан пассажирский поезд №8 Новосибирск – Владивосток.

Ранее на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

