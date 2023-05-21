Спасатели: в Забайкалье сошли с путей 12 вагонов поезда

В Забайкалье на перегоне Куэнга — Приисковая произошел сход 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Аксенов: В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном

Происшествие случилось на участке Куэнга – Карымская. По предварительной информации, пострадавших и угрозы экологии нет. При этом после схода нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов приостановлено. Задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва. Пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Также может быть задержан пассажирский поезд №8 Новосибирск – Владивосток.

Ранее на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗабайкальеПоезда

Горячие новости

Все новости

партнеры