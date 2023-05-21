Спасатели: в Забайкалье сошли с путей 12 вагонов поезда
В Забайкалье на перегоне Куэнга — Приисковая произошел сход 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествие случилось на участке Куэнга – Карымская. По предварительной информации, пострадавших и угрозы экологии нет. При этом после схода нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов приостановлено. Задержан пассажирский поезд №1 Владивосток – Москва. Пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Также может быть задержан пассажирский поезд №8 Новосибирск – Владивосток.
Ранее на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru