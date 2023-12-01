Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» в Москве 350 человек

По данным ведомства, пожар тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъёмные механизмы.

Уточняется, что на рынке горят товары в смежных трёхуровневых контейнерах, борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

«Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов», - добавили в МЧС.

Спасатели получили сигнал о возгорании на рынке «Садовод» в 11:58 мск. Как сообщает RT, пострадал один человек, надышавшийся угарным газом.

