Спасатели эвакуировали с рынка «Садовод» в Москве 350 человек
Спасатели эвакуировали с горящего рынка «Садовод» в Москве 350 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, пожар тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъёмные механизмы.
Уточняется, что на рынке горят товары в смежных трёхуровневых контейнерах, борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.
«Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов», - добавили в МЧС.
Спасатели получили сигнал о возгорании на рынке «Садовод» в 11:58 мск. Как сообщает RT, пострадал один человек, надышавшийся угарным газом.
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