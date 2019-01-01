Спасал машину ценой жизни. Описан сценарий гибели МиГ-29 на Каспии

Вечером в среду, 24 июля, в небе над Каспийским морем пропал истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. В Минобороны страны рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет в ночное время и упал в море в территориальных водах Азербайджана. В районе крушения идет поисковая операция, судьба летчика остается неизвестной.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН предположил, что у истребителя во время полета мог отказать двигатель, но летчик вместо того, чтобы покинуть самолет, пытался спасти машину.

«Ночное время, тренировочный полет. Это самолет летучий, он летит всегда, за исключением отказа двигателя. Двигатель отказал – летчику только прыгать. Но летчик не всегда готов бросать самолет в данной ситуации. Пытался, видимо, спасти его, но не удалось ему посадить. Мне кажется, в данной ситуации что-то произошло с силовой установкой, но, возможно, и летчику не удалось катапультироваться из самолета, хотя там система покидания самолета очень надежная, практически он может катапультироваться с земли. В ночное время посадить самолет, тем более упал в Каспийское море, около моря трудно найти ровный участок (для посадки). Было бы еще днем, а ночью в данной ситуации сажать самолет на неосвещенную площадку – нереально. Только катапультироваться. Именно отвести самолет в безопасное место, как нас учили, чтобы не повредить никакие здания, чтобы не упасть на головы людям», - сказал он.