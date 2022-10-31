Сенатор призвал ответить Лондону после атаки ВМС Британии на Севастополь
Российская сторона должна адекватно отреагировать на действия британских ВМС, руководивших подготовкой нападения на Севастополь и обучавших военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что британские власти считают Россию основным врагом неоколониализма и стремятся «наказать» ее за счет украинцев.
Ранее Минобороны России сообщило, что британские специалисты, находясь в Очакове Николаевской области Украины, участвовали в планировании, обеспечении и реализации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября.
При этом Минобороны Великобритании заявило о своей непричастности к подрыву «Северных потоков». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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