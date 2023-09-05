Советскую телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали с инфарктом миокарда
Знаменитую советскую телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали в столичную клинику с инфарктом миокарда, сообщает Telegram-канал Mash.
Источник канала сообщает, что ей дважды вызывали скорую помощь. В минувшее воскресенье она почувствовала приступ удушья, но отказалась от госпитализации. На следующий день ей поставили предварительный диагноз, и уже с ним забрали в московскую больницу.
Аза Лихитченко многие годы вела программу «Время» и считается наставницей нынешней ведущей Екатерины Андреевой. Она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Ранее днем актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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