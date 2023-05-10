Сотрудники ФСБ задержали российского блогера за призывы бомбить Кремль.

Отмечается, что задержанный призывал в прямом эфире украинские войска наносить удары по Кремлю. После этого стример удалял записи.

Силовики, нанеся несколько ударов по двери, вскрыли квартиру стримера и задержали его. Против блогера возбуждено уголовное дело по факту призывов к терроризму.

Ранее в подмосковной Балашихе были задержаны пять человек, которые планировали совершить теракт в воинской части. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

