Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков

Возбуждено уголовное дело по п «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее задержана директор бургерной в Приморье по делу об отравлении более 60 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

