Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков
14 февраля 202414:53
В Дагестане задержали сотрудника МВД по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по п «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ.
Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее задержана директор бургерной в Приморье по делу об отравлении более 60 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru