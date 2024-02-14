Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков

В Дагестане задержали сотрудника МВД по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

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Возбуждено уголовное дело по п «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее задержана директор бургерной в Приморье по делу об отравлении более 60 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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