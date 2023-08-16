Собянин: Больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале

По его словам, трое из 16 пострадавших - дети. Шесть человек, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии. Градоначальник отметил, что врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.



Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что причиной взрыва могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

