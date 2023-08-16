Собянин: Больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале
Московские больницы приняли 16 пострадавших при взрыве автозаправочной станции в Махачкале, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, трое из 16 пострадавших - дети. Шесть человек, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии. Градоначальник отметил, что врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что причиной взрыва могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru