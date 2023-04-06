СОБР оцепил офис КПРФ в Коми после избиения журналистки
Депутат Госдумы Олег Михайлов заявил, что офис КПРФ в Коми оцепили после инцидента с журналистской, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что оперативные мероприятия связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении КПРФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия».
Михайлов утверждает, что никакие оперативные действия в офисе КПРФ не проводятся.
«Очевидно, осуществляется препятствование политической деятельности одной из зарегистрированной политических партий», - заявил депутат.
Также он сообщил, что инцидент с Кузнецовой произошел 27 марта. По его словам, журналистка пыталась попасть к нему на примем. а затем и вовсе пыталась соврать мероприятие.
Кузенцова ранее утверждала, что на нее напали сотрудники офиса КПРФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru