СОБР оцепил офис КПРФ в Коми после избиения журналистки

Депутат Госдумы Олег Михайлов заявил, что офис КПРФ в Коми оцепили после инцидента с журналистской, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что оперативные мероприятия связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении КПРФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия».

Михайлов утверждает, что никакие оперативные действия в офисе КПРФ не проводятся.

«Очевидно, осуществляется препятствование политической деятельности одной из зарегистрированной политических партий», - заявил депутат.

Также он сообщил, что инцидент с Кузнецовой произошел 27 марта. По его словам, журналистка пыталась попасть к нему на примем. а затем и вовсе пыталась соврать мероприятие.

Кузенцова ранее утверждала, что на нее напали сотрудники офиса КПРФ.

