СМИ: жительница Москвы пыталась обокрасть синагогу

По информации издания, инцидент произошел 28 октября в синагоге на Большой Бронной улице в центре Москвы. Посетительница взяла молитвенную книгу с дисками и грааль и направилась на выход.

Забрать имущество синагоги девушке не удалось. Мотивы подозреваемой пока неизвестны. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Детройте убили 40-летнюю женщину-раввина Саманту Уолл. Она работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, передает «Радиоточка НСН».

