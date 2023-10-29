СМИ: жительница Москвы пыталась обокрасть синагогу

Посетительницу синагоги в Москве задержали за попытку кражи, сообщил Telegram-канал Baza.

В Берлине неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу

По информации издания, инцидент произошел 28 октября в синагоге на Большой Бронной улице в центре Москвы. Посетительница взяла молитвенную книгу с дисками и грааль и направилась на выход.

Забрать имущество синагоги девушке не удалось. Мотивы подозреваемой пока неизвестны. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Детройте убили 40-летнюю женщину-раввина Саманту Уолл. Она работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КражаМосква

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