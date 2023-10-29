СМИ: жительница Москвы пыталась обокрасть синагогу
Посетительницу синагоги в Москве задержали за попытку кражи, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, инцидент произошел 28 октября в синагоге на Большой Бронной улице в центре Москвы. Посетительница взяла молитвенную книгу с дисками и грааль и направилась на выход.
Забрать имущество синагоги девушке не удалось. Мотивы подозреваемой пока неизвестны. Правоохранительные органы начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Детройте убили 40-летнюю женщину-раввина Саманту Уолл. Она работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru