СМИ: житель Москвы пообещал «всех взорвать»
29 июня 202300:25
Житель Москвы пообещал «всех взорвать», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Он включил газ. С подобным заявлением выступил житель САО на Петрозаводской улице. К двенадцатиэтажному жилому дому прибыли экстренные службы.
По предварительным данным, у мужчины якобы имеются проблемы с психикой.
Позже оказалось, что угроза взрыва не подтвердилась. «Полиция ждет „психушку“», — отметил собеседник телеканала.
Ранее москвич взял в заложники жену в квартире и угрожал её взорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru