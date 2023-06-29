СМИ: житель Москвы пообещал «всех взорвать»

Житель Москвы пообещал «всех взорвать», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Он включил газ. С подобным заявлением выступил житель САО на Петрозаводской улице. К двенадцатиэтажному жилому дому прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, у мужчины якобы имеются проблемы с психикой.

Позже оказалось, что угроза взрыва не подтвердилась. «Полиция ждет „психушку“», — отметил собеседник телеканала.

Ранее москвич взял в заложники жену в квартире и угрожал её взорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

