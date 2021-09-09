СМИ: Жертвами взрыва газа в Ногинске стали 7 человек
Число погибших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при взрыве в жилом доме.
ЧП произошло накануне в жилой девятиэтажке в Ногинске. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры. По последним данным, в результате взрыва пострадали 17 человек, отмечает RT. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет «Свободная пресса».
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