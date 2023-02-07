СМИ: завод по производству беспилотников загорелся в Латвии

Завод по производству беспилотников компании UAV Factory загорелся в Марупском крае в Латвии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу страны.

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В ведомстве назвали происшествие пожаром повышенной опасности и указали, что дым может быть опасен для здоровья, поэтому местным жителям следует закрыть окна и выключить вентиляцию.

Также в сообщении говорится, что огонь распространяется быстро, на месте происшествия работают не менее 50 пожарных.

Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, региональная прокуратура начала проверку, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиЛатвия
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