СМИ: завод по производству беспилотников загорелся в Латвии
Завод по производству беспилотников компании UAV Factory загорелся в Марупском крае в Латвии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу страны.
В ведомстве назвали происшествие пожаром повышенной опасности и указали, что дым может быть опасен для здоровья, поэтому местным жителям следует закрыть окна и выключить вентиляцию.
Также в сообщении говорится, что огонь распространяется быстро, на месте происшествия работают не менее 50 пожарных.
Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, региональная прокуратура начала проверку, сообщает НСН.
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