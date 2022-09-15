СМИ: замдиректора центра судебной экспертизы Минюста РФ отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ Геннадия Бочарова, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, чиновника задержали с поличным оперативники антикоррупционного подразделения ФСБ по подозрению в получении взятки. Другие подробности пока не известны.

Ранее директора оборонного завода задержали в Подмосковье по делу о госизмене, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБМинюст РФДомашний АрестБасманный Суд
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