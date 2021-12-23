СМИ: Задержанный по делу о взятке мэр Краснодара вернулся на работу

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, задержанный по подозрению в получении особо крупной взятки, вернулся на своё рабочее место, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию кубанской столицы.

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«Алексеенко продолжает исполнять свои обязанности», — добавили в администрации города.

Ранее глава Краснодара стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в 2018 году Алексеенко, занимая должность первого заместителя губернатора Кубани, несмотря на недостатки, незаконно выдал заключение соответствия нормам новому многоквартирному дому в Краснодаре, за что получил взятку в виде ружья, стоимость которого составляет порядка 1,6 млн рублей.

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