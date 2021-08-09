СМИ: Задержан подозреваемый в проникновении в детсад с ножом

Гражданин, подозреваемый в проникновении на территорию частного детского сада в Ленинградской области, задержан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Детали сейчас уточняются.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который предпринял по пытку прорваться с ножом в расположение детского сада в Кудрово - городе в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

В полиции подтвердили, что подозреваемый проник в детский сад через забор, но, заметив охранника, убежал. В Следственном комитете заявили, что заведующая дошкольным учреждением ножа в руках мужчины не видела, оружие заметили дети.

На видео очевидцев запечатлен мужчина на крыше закрытой веранды с неким предметом в руке. Неизвестный нервно шагал от одного края кровли к другому.

Свидетели также рассказали, что неизвестного преследовали двое других мужчин, которые требовали вернуть им сотовые телефоны. Вскоре он выбросил гаджеты в песочницу. Преследователи забрали телефоны и продолжили его преследовать.



