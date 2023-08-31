СМИ: Задержан начальник ОМВД Басманного района Москвы
31 августа 202313:04
В Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что его допрашивают по делу о мошенничестве. Он задержан до выяснения обстоятельств, пишет канал.
Ранее в Ростовской области за взятку задержали подполковника МВД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru