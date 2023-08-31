СМИ: Задержан начальник ОМВД Басманного района Москвы

В Москве задержали начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева, сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: В Белгородской области арестовали двух чиновников за коррупцию

Уточняется, что его допрашивают по делу о мошенничестве. Он задержан до выяснения обстоятельств, пишет канал.

Ранее в Ростовской области за взятку задержали подполковника МВД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:АрестыЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры