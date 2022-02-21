СМИ: взрывы прогремели в районе донецкого аэропорта
21 февраля 202216:26
Взрывы прогремели в районе донецкого аэропорта, сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства заявил, что в настоящее время в данном районе ведётся артобстрел.
Ранее Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что украинский диверсант погиб при попытке установить взрывное устройство у железнодорожного вокзала.
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21 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru