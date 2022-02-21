СМИ: взрывы прогремели в районе донецкого аэропорта

Взрывы прогремели в районе донецкого аэропорта, сообщает РИА Новости.

Украина обстреляла ДНР запрещенными боеприпасами

Корреспондент агентства заявил, что в настоящее время в данном районе ведётся артобстрел.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что украинский диверсант погиб при попытке установить взрывное устройство у железнодорожного вокзала.

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ФОТО: скрин t.me/bazabazon
ТЕГИ:Война В ДонбассеДНРВзрывДонецк
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