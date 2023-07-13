СМИ: Взрыв произошёл в центре Афин
Взрыв прогремел утром 13 июля в центре Афин, сообщает телеканал Skai TV.
Инцидент произошёл на улице Сурмели возле Великой ложи франкмасонов Греции. Отмечатся, что обошлось без жертв и пострадавших, небольшой ущерб нанесён зданиям.
Skai TV также сообщает, что о готовящемся взрыве неизвестны по телефону уведомил полицию. Взрывное устройство сработало в момент прибытия на место стражей порядка, которые обнаружили ещё один пакет со взрывчаткой - его ликвидировали под контролем пиротехников.
Ранее два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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