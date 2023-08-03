СМИ: Взрыв прогремел в Воскресенском районе Подмосковья

Очевидцы происшествия указывают, что над селом Ачкасово поднимается огромный столб дыма.

Изначально сообщалось, что взрыв прогремел у АЗС. Позже Telegram-канал Shot уточнил, что инцидент произошёл на территории бывшего завода «Красный строитель», где в настоящее время хранят аккумуляторы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит беспилотник, в результате падения дрона на земле произошёл подрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».