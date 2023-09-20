СМИ: Пожар начался в доме на улице Островитянова в Москве

В доме на улице Островитянова в Москве начался пожар, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Число погибших при взрыве в доме в Балашихе увеличилось до трех человек

По информации СМИ, люди на балконе просят о помощи.

Уточняется, что на место выехали оперативные службы.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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