СМИ: Пожар начался в доме на улице Островитянова в Москве
20 сентября 202313:24
В доме на улице Островитянова в Москве начался пожар, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, люди на балконе просят о помощи.
Уточняется, что на место выехали оперативные службы.
Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru