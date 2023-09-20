СМИ: Пожар начался в доме на улице Островитянова в Москве

По информации СМИ, люди на балконе просят о помощи.



Уточняется, что на место выехали оперативные службы.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.

