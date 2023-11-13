СМИ: Выпивший фанат избил полицейского на концерте рок-группы «Пикник»
Выпивший фанат избил полицейского на концерте рок-группы «Пикник» в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Концерт «Пикника» состоялся 11 ноября на столичном стадионе «Динамо». По данным Mash, подвыпившего поклонника коллектива Александра не пустили на концерт, что сильно расстроило мужчину. Он сначала оскорбил правоохранителей, а потом и вовсе ударил одного из полицейских в грудь в по лицу.
Разбушевавшегося рокера скрутили и отвезли в отдел полиции. Теперь ему может грозить 15 суток за неповиновение и оказание сопротивления сотрудникам правопорядка, а также уголовная статья о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее на юго-востоке Москвы неизвестные напали на двух иностранцев и похитили у них крупную сумму денег, отмечает RT.
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