СМИ: Выпивший фанат избил полицейского на концерте рок-группы «Пикник»

Концерт «Пикника» состоялся 11 ноября на столичном стадионе «Динамо». По данным Mash, подвыпившего поклонника коллектива Александра не пустили на концерт, что сильно расстроило мужчину. Он сначала оскорбил правоохранителей, а потом и вовсе ударил одного из полицейских в грудь в по лицу.

Разбушевавшегося рокера скрутили и отвезли в отдел полиции. Теперь ему может грозить 15 суток за неповиновение и оказание сопротивления сотрудникам правопорядка, а также уголовная статья о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее на юго-востоке Москвы неизвестные напали на двух иностранцев и похитили у них крупную сумму денег, отмечает RT.

