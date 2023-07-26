СМИ: ВСУ за день атаковали четыре села в Белгородской области
Украинская армия за день обстреляла четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, в селе Поповка беспилотник сбросил взрывчатку. Пограничники посадили аппарат при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
Еще один дрон атаковал село Журавлевка. В населенный пункт Илек-Пеньковка прилетело три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.
В селе Новопетровка беспилотник сбросил гранату ВОГ-17. Пострадавших от атак ВСУ нет.
Белгородские депутаты в среду приняли решение освободить от уплаты налогов за 2022 и 2023 годы жителей области, которые утратили имущество из-за обстрелов со стороны Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru