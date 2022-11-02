СМИ: ВСУ выпустили по Херсону 18 ракет
ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
Собеседник агентства уточнил, что всего было выпущено 18 ракет, 12 из них были сбиты ПВО.
«К сожалению, шесть ракет упали в районе Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сказал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в районе города Запорожье, сообщает RT.
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