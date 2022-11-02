СМИ: ВСУ выпустили по Херсону 18 ракет

ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара

Собеседник агентства уточнил, что всего было выпущено 18 ракет, 12 из них были сбиты ПВО.

«К сожалению, шесть ракет упали в районе Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в районе города Запорожье, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарХерсонСпецоперацияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры