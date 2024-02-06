СМИ: ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на автобус в Донецке

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус в Донецке, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне Лисичанска

По данным агентства, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее в курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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