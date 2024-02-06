СМИ: ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на автобус в Донецке
6 февраля 202410:50
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус в Донецке, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
По данным агентства, информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Ранее в курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru