СМИ: ВСУ атаковали завод по производству трансформаторов под Брянском
7 июня 202311:07
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на завод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
ЧП произошло около 01:00. По данным СМИ, никто не пострадал.
«Разрушений на предприятии удалось избежать», — отмечается в сообщении.
Завод «Стрела» производит трансформаторы, дроссели, электромагнитные замки.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в селе Попово-Лежачи, два населенных пункта остались без энергоснабжения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru