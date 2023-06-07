СМИ: ВСУ атаковали завод по производству трансформаторов под Брянском

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на завод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области

ЧП произошло около 01:00. По данным СМИ, никто не пострадал.

«Разрушений на предприятии удалось избежать», — отмечается в сообщении.

Завод «Стрела» производит трансформаторы, дроссели, электромагнитные замки.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в селе Попово-Лежачи, два населенных пункта остались без энергоснабжения, напоминает RT.

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Фото: elan_driver/VK
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