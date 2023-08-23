СМИ: Возле детского сада в Москве нашли похожий на гранату предмет

По словам подписчиков канала, снаряд нашёл гулявший с собакой мужчина. На место происшествия вызвали полицию, которая оцепила территорию.

Отмечается, что похожий на гранату предмет обнаружили во дворе жилой многоэтажки, которая расположена недалеко от строящейся башни One Tower, в которую врезался украинский беспилотник.

Ранее неизвестные забросили несколько дымовых гранат к зданию детского медцентра в подмосковном Одинцове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».