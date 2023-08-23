СМИ: Возле детского сада в Москве нашли похожий на гранату предмет
Возле детского сада №809 в Шмитовском проезде в центре Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам подписчиков канала, снаряд нашёл гулявший с собакой мужчина. На место происшествия вызвали полицию, которая оцепила территорию.
Отмечается, что похожий на гранату предмет обнаружили во дворе жилой многоэтажки, которая расположена недалеко от строящейся башни One Tower, в которую врезался украинский беспилотник.
Ранее неизвестные забросили несколько дымовых гранат к зданию детского медцентра в подмосковном Одинцове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru