СМИ: Вооруженное нападение совершено на магазин Apple в Амстердаме

Вооруженное нападение на магазин Apple совершено в столице Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что в соцсетях с места происшествия распространены фотографии, где мужчина держит пистолет в направлении безоружного человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыApple
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