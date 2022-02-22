СМИ: Вооруженное нападение совершено на магазин Apple в Амстердаме

Вооруженное нападение на магазин Apple совершено в столице Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что в соцсетях с места происшествия распространены фотографии, где мужчина держит пистолет в направлении безоружного человека.



