СМИ: Военнослужащий Бундесвера застрелил четверых человек

В ФРГ военнослужащий застрелил четверых человек, сообщает газета Bild.

В Германии в результате стрельбы погибли минимум семь человек

По данным издания, инцидент произошел минувшей ночью в одном из поселков в Нижней Саксонии в частном доме. Мотив злоумышленника пока не установлен. Известно лишь, что его удалось задержать. В настоящее время ведутся обыски по месту жительства стрелка.

Одна из версий произошедшего - семейный конфликт.

Ранее в Германии на заводе Mercedes убили человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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