СМИ: Военнослужащий Бундесвера застрелил четверых человек
1 марта 202413:09
В ФРГ военнослужащий застрелил четверых человек, сообщает газета Bild.
По данным издания, инцидент произошел минувшей ночью в одном из поселков в Нижней Саксонии в частном доме. Мотив злоумышленника пока не установлен. Известно лишь, что его удалось задержать. В настоящее время ведутся обыски по месту жительства стрелка.
Одна из версий произошедшего - семейный конфликт.
Ранее в Германии на заводе Mercedes убили человека, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru