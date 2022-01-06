СМИ: Водитель cъемочной группы телеканала «Алматы» погиб при стрельбе
Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» погиб в ходе стрельбы в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что стрельба велась у здания городской резиденции президента Казахстана. Водитель получил огнестрельное ранение.
По данным СМИ, также пострадал один журналист.
Ранее МВД Казахстана заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.
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