СМИ: Водитель cъемочной группы телеканала «Алматы» погиб при стрельбе

Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» погиб в ходе стрельбы в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что стрельба велась у здания городской резиденции президента Казахстана. Водитель получил огнестрельное ранение.

По данным СМИ, также пострадал один журналист.

Ранее МВД Казахстана заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры