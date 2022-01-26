СМИ: во Франции в храме поймали мужчину с ножом

Мужчина с ножом был задержан в храме Богоматери города Блуа в центральной части Франции, сообщает газета Figaro.

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По информации издания, у задержанного при себе был Коран, одет он был в традиционный берберский халат - джелабу, на который было накинуто черное пальто.

Служитель храма рассказал газете, что ему показалось, будто мужчина что-то принял, поэтому он позвонил в полицию.

Мать 48-летнего задержанного сообщила стражам порядка, что её сын странно ведёт себя, если забудет принять лекарства. Прокурор Блуа Фредерик Шевалье отметил, что в данном случае речь идёт скорее о психиатрии, дело возбудено по статье о «незаконном ношении оружия».

Ранее в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:ЗадержаниеХрамыФранция
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