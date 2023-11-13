СМИ: в жилом доме на северо-западе Москвы произошел пожар
13 ноября 202322:28
В многоэтажном жилом доме в районе станции метро «Строгино» на северо-западе Москвы произошел пожар, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, возгорание произошло в 24-этажном доме на Строгинском бульваре. Открытое горение на площади 10 квадратных метров наблюдается на 15-м этаже.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что при пожаре на заправочной станции в подмосковных Химках пострадали пять человек, четырех госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru