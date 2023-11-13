СМИ: в жилом доме на северо-западе Москвы произошел пожар

В многоэтажном жилом доме в районе станции метро «Строгино» на северо-западе Москвы произошел пожар, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

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По информации издания, возгорание произошло в 24-этажном доме на Строгинском бульваре. Открытое горение на площади 10 квадратных метров наблюдается на 15-м этаже.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре на заправочной станции в подмосковных Химках пострадали пять человек, четырех госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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