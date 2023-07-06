СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
Внутри загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что сотрудники и посетители бизнес-центра не могут выбраться из офисов.
По данным СМИ, из горящего здания спасли семь человек. Двое госпитализированы с отравлением угарным газом.
Загоревшийся бизнес-центр находится на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы. Возгорание произошло в четверг вечером.
Утром 5 июля спасатели обнаружили тела мужчины и женщины в частном доме в Новой Москве после тушения пожара. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru