СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди

Внутри загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что сотрудники и посетители бизнес-центра не могут выбраться из офисов.

По данным СМИ, из горящего здания спасли семь человек. Двое госпитализированы с отравлением угарным газом.

Загоревшийся бизнес-центр находится на 3-й улице Ямского поля на севере Москвы. Возгорание произошло в четверг вечером.

Утром 5 июля спасатели обнаружили тела мужчины и женщины в частном доме в Новой Москве после тушения пожара. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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