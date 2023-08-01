СМИ: В Турции неизвестный напал на консульство Швеции

Вооружённое нападение на консульство Швеции произошло в Измире на западе Турции, сообщает новостной портал Mynet.

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Уточняется, что нападавший имел сирийское гражданство, предполагается, что напасть на консульство он решил из-за проблем с получением визы.

По данным Mynet, в результате происшествия была тяжело ранена работавшая в дипмиссии гражданка Турции.

Ранее в Багдаде протестующие против акции с сожжением Корана в Стокгольме ворвались в посольство Швеции и подожгли его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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