СМИ: В Таиланде более 30 человек погибли в результате стрельбы в детском центре

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху. По предварительным данным, вооруженный огнестрельным оружием и ножами злоумышленник напал на детей во время тихого часа.

Как пишет Khaosod, нападавший — недавно уволенный бывший полицейский. Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина ворвался в ресторан в Екатеринбурге и открыл огонь. В заведении находились взрослые и дети, пишет Ura.ru. Нападавшего задержали.

