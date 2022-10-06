СМИ: В Таиланде более 30 человек погибли в результате стрельбы в детском центре

Не менее 32 человек погибли в результате стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда, большинство жертв — дети. Об этом пишет газета Khaosod.

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Отмечается, что инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху. По предварительным данным, вооруженный огнестрельным оружием и ножами злоумышленник напал на детей во время тихого часа.

Как пишет Khaosod, нападавший — недавно уволенный бывший полицейский. Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина ворвался в ресторан в Екатеринбурге и открыл огонь. В заведении находились взрослые и дети, пишет Ura.ru. Нападавшего задержали.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПогибшиеСтрельбаТаиланд
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