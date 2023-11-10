СМИ: в Свердловской области нашли тело военного комиссара

В Свердловской области обнаружили тело военного комиссара городов Краснотурьинска и Карпинска Сергея Чекасина с огнестрельным ранением, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Военком Карелии заявил о борьбе «с сатаной с головой в другом месте»

По информации издания, у мужчины было ранение в грудную клетку. Военком скончался по дороге в больницу.

Следственные органы проводят проверку по факту инцидента.

В июле в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее он командовал экипажем подводной лодки «Краснодар», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СмертьВоенкоматыСвердловская Область

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