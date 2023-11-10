СМИ: в Свердловской области нашли тело военного комиссара
10 ноября 202321:32
В Свердловской области обнаружили тело военного комиссара городов Краснотурьинска и Карпинска Сергея Чекасина с огнестрельным ранением, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, у мужчины было ранение в грудную клетку. Военком скончался по дороге в больницу.
Следственные органы проводят проверку по факту инцидента.
В июле в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее он командовал экипажем подводной лодки «Краснодар», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru