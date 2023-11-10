СМИ: в Свердловской области нашли тело военного комиссара

По информации издания, у мужчины было ранение в грудную клетку. Военком скончался по дороге в больницу.

Следственные органы проводят проверку по факту инцидента.

В июле в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее он командовал экипажем подводной лодки «Краснодар», отмечает «Радиоточка НСН».

