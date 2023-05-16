СМИ: В Смоленской области упал дрон с камерами
Беспилотник с двумя камерами упал на территории санатория МВД в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, накануне летательный аппарат обнаружила медсестра учреждения. Женщина обратилась в полицию.
«Прибывшие сотрудники осмотрели БПЛА, взрывных устройств не обнаружили», — пишет SHOT.
Отмечается, что дрон был оснащен двумя камерами, аккумуляторной батареей и антенной. Аппарат отправили на экспертизу, пишет Ura.ru.
Ранее в Клинцах Брянской области был сбит украинский беспилотник самолетного типа, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru