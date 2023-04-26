СМИ: В «Шереметьево» дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета

Взлёт самолёта авиакомпании «Победа» из аэропорта «Шереметьево» едва не был сорван дроном-разведчиком, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пилота рейса DP 6905 «Москва – Владикавказ», инцидент произошёл днём 25 апреля. В процессе момент набора высоты капитан заметил белый беспилотник, которй опасно планировал в траектории движения лайнера на высоте около 600 метров над ж/д станцией «Шереметьевская».

В итоге взлёт прошёл успешно, а информация о внештатной ситуации была передана диспетчеру. Отмечается, что в настоящее время Служба безопасности «Шереметьево» и полиция устанавливают владельца дрона и точку его запуска.

