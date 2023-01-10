СМИ: в Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты

Предположительно, обломки ракеты, обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

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Местный житель рассказал в соцсетях, что нашёл на поле предмет, похожий на часть ракеты. Он уточнил, что из обломка торчали провода, а поле было посечено осколками.

«Вчера обнаружили, взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте», - указал собеседник агентства.

Ранее на месте обстрела больницы в городе Токмаке Запорожской области обнаружены обломки, по предварительным данным, ракеты РСЗО HIMARS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РакетаПроисшествиеРостовская Область
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