СМИ: в Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты

Местный житель рассказал в соцсетях, что нашёл на поле предмет, похожий на часть ракеты. Он уточнил, что из обломка торчали провода, а поле было посечено осколками.

«Вчера обнаружили, взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте», - указал собеседник агентства.

Ранее на месте обстрела больницы в городе Токмаке Запорожской области обнаружены обломки, по предварительным данным, ракеты РСЗО HIMARS, сообщает RT.

