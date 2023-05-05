СМИ: В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик

Трехметровый разведывательный беспилотник обнаружили в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что дрон нашли в поле в двух километрах от поселка Нижнедонской. Летательный аппарат занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.

На место ЧП прибыли сотрудники силовых структур, они изъяли беспилотник. Известно, что дрон прилетел с территории Украины.

Ранее СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников на Брянскую область. Четыре аппарата сбросили взрывчатку на село Азаровка, но не попали в цель, отмечает Ura.ru. Пострадавших и разрушений нет, пишет «Свободная пресса».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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