СМИ: В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик

Отмечается, что дрон нашли в поле в двух километрах от поселка Нижнедонской. Летательный аппарат занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.

На место ЧП прибыли сотрудники силовых структур, они изъяли беспилотник. Известно, что дрон прилетел с территории Украины.

Ранее СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников на Брянскую область. Четыре аппарата сбросили взрывчатку на село Азаровка, но не попали в цель, отмечает Ura.ru. Пострадавших и разрушений нет, пишет «Свободная пресса».

