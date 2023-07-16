СМИ: в ресторане в центре Москвы произошел взрыв
16 июля 202319:10
В заведении в центре столицы прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, происшествие произошло в ресторане на Земляном валу. В заведении мог взорваться газовый баллон.
На место взрыва едут сотрудники оперативных служб и скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало.
По уточненным данным, в ресторане распылили газовый баллончик. Сообщения о взрыве газа не подтвердились.
Шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине
- Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине
- Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины
- СМИ: в ресторане в центре Москвы произошел взрыв
- Sky News: на Западе растет усталость от конфликта на Украине
- В Киеве усомнились в способности Зеленского наладить производство БПЛА
- В ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек
- Белый дом: американцы не будут воевать с ВС РФ на Украине
- Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar
- Советник Байдена анонсировал начало подготовки летчиков ВСУ на F-16
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru