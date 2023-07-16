СМИ: в ресторане в центре Москвы произошел взрыв

В заведении в центре столицы прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza.

Три человека пострадали в результате взрыва в автомобиле в Белгороде

По информации издания, происшествие произошло в ресторане на Земляном валу. В заведении мог взорваться газовый баллон.

На место взрыва едут сотрудники оперативных служб и скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало.

По уточненным данным, в ресторане распылили газовый баллончик. Сообщения о взрыве газа не подтвердились.

Шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВзрывРесторанМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры