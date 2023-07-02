СМИ: в подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв
В подконтрольном Киеву городе Запорожье в воскресенье вечером прогремел взрыв, сообщило издание «Общественное».
Городские власти пока не прокомментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Воздушную тревогу в подконтрольных Украине районах Запорожской области не объявляли.
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 июля в своем Telegram-канале сообщил о новом наступлении украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, противник подошел к первой линии обороны армии РФ, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru